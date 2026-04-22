Poste Italiane al via i lavori del progetto Polis a Volturara Irpina

Da avellinotoday.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane ha annunciato l’avvio dei lavori di ammodernamento dell’ufficio postale di Volturara Irpina. L’intervento, parte del progetto Polis, prevede interventi strutturali e tecnologici per migliorare i servizi offerti e l’accoglienza ai clienti. L’obiettivo è rendere più rapido e semplice l’accesso ai servizi postali, con interventi che riguarderanno gli spazi e le dotazioni tecnologiche dell’ufficio.

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Volturara Irpina è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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