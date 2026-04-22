Poste Italiane al via i lavori del progetto Polis a Volturara Irpina

Poste Italiane ha annunciato l’avvio dei lavori di ammodernamento dell’ufficio postale di Volturara Irpina. L’intervento, parte del progetto Polis, prevede interventi strutturali e tecnologici per migliorare i servizi offerti e l’accoglienza ai clienti. L’obiettivo è rendere più rapido e semplice l’accesso ai servizi postali, con interventi che riguarderanno gli spazi e le dotazioni tecnologiche dell’ufficio.

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Volturara Irpina è interessato da interventi di ammodernamento che miglioreranno la qualità dei servizi e dell’accoglienza, garantendo ai cittadini i servizi previsti dal progetto Polis di Poste Italiane, l’iniziativa che renderà semplice e veloce.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Poste Italiane, al via i lavori del progetto Polis per l'ufficio postale di VallerotondaArriva anche a Vallerotonda il progetto “Polis” di Poste Italiane, l’iniziativa aziendale dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti per rendere... Fontanarosa, al via i lavori del progetto "Polis" nell'ufficio di Poste ItalianePresso l’ufficio postale di Fontanarosa sarà possibile richiedere ed ottenere i servizi Inps, i certificati anagrafici e di stato civile, il codice... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Poste Italiane: al via le selezioni per portalettere in 80 province. Ecco come candidarsi; POSTE ITALIANE: AL VIA NEGLI UFFICI POSTALI POLIS DELLA PROVINCIA DI SONDRIO IL SERVIZIO DI RILASCIO E RINNOVO PASSAPORTI; POSTE ITALIANE: AL VIA I LAVORI DEL PROGETTO POLIS NELL’UFFICIO POSTALE DI PAGNACCO; Poste italiane: al via i lavori del progetto Polis nell’ufficio postale di Pieve Santo Stefano. Poste Italiane, a Celle al via i lavori del progetto Polis nell’ufficio postale in via DelfinoSavona. Arriva anche a Celle Ligure il progetto Polis, ideato da Poste Italiane per gli Uffici Postali nei comuni con meno di 15mila abitanti, per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della ... liguria24.it Poste Italiane, al via la terza edizione del premio giornalistico Tg PosteTG Poste, il telegiornale di Poste Italiane, è trasmesso negli uffici postali e sui siti web dell'azienda. Va in onda ogni giorno in diretta alle 12, offrendo una panoramica sui più importanti fatti ... tg24.sky.it Tentato assalto nella notte nel piccolo centro di Celenza Valfortore, in provincia di Foggia, dove un gruppo di malviventi ha preso di mira lo sportello ATM dell’ufficio postale gestito da Poste Italiane. Il colpo, messo a segno con la cosiddetta tecnica della “m - facebook.com facebook Poste Italiane amplia la rete degli uffici postali in cui è possibile richiedere e rinnovare il passaporto in Friuli Venezia Giulia. x.com