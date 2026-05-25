Il nuovo direttore tecnico del settore giovanile è stato annunciato, con responsabilità di collaborare con Cappelletti e Brandi. L’Hokkaido Pallavolo Bologna sta cercando di rinforzarsi con Spagnol e Grue, mentre il giocatore Ronchi si avvia verso il ritiro. La squadra ha concluso l’ultima stagione con l’ottavo posto in serie B maschile e ha deciso di sostituire l’allenatore, rinnovando la guida tecnica con il ritorno di Andrea Asta.

Novità in casa Hokkaido Pallavolo Bologna. L’ultima stagione si è chiusa con l’ottavo posto e la salvezza nel campionato di B maschile e al termine della stagione la società ha salutato il tecnico De Marco, sostituendolo con il ritorno di Andrea Asta. Al coach, già rossoblù tra il 2019 e il 2022 con promozione in A3, anche il ruolo di direttore tecnico del settore giovanile. Ma pure quello di fare la squadra insieme con il presidente Andrea Cappelletti e la team manager Veronica Brandi. Ha rassegnato le dimissioni, per motivi personali, il diesse Piero Pedretti, che rimarrà come consulente esterno. Intanto dirigenza e nuovo allenatore hanno... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volley serie B: grandi manovre per coach Asta che sarà il direttore tecnico del settore giovanile e dovrà interagire con Cappelletti e Brandi. L’Hokkaido ci prova con Spagnol e Grue. Lo schiacciatore Ronchi verso il ritiro

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