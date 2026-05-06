Serie D - Settore giovanile | con il nuovo dirigente anche Pellegrini e Semplici Motroni guida del ’vivaio‘ del Ghiviborgo

Da sport.quotidiano.net 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ Andrea Motroni il nuovo responsabile del settore giovanile del Ghiviborgo. La presentazione dell’esperto dirigente è stata effettuata lunedì allo stadio "Bellandi" da Francesca Romagnoli, addetta alla segreteria. Sarà coadiuvato (foto) da Sirio Pellegrini, responsabile della Scuola calcio e da Roberto Semplici, responsabile scouting del settore giovanile che conta più di duecento ragazzi. L’obiettivo è anche quello di preparare i giovani a debuttare con la prima squadra. "Prima di tutto – ha commentato Motroni – ci tengo a ringraziare la società per avermi fortemente voluto. Sono qui per cercare, insieme a tutti, di creare una struttura con un’organizzazione, in grado di dare supporto alle attività del settore giovanile che inizia già da 4-5 anni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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