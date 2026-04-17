Mandibola spostata per i colpi ricevuti dall’autopsia la conferma dei pugni ricevuti da Bongiorni Convalidato il fermo del 17enne

Secondo l’autopsia, la mandibola è risultata spostata a causa dei colpi ricevuti. È stata confermata anche una grave emorragia cranica. Il fermo del 17enne è stato convalidato. La relazione autoptica fornisce dettagli sui danni causati dai colpi subiti. La polizia ha notificato il provvedimento nei confronti del ragazzo, che si trova attualmente in custodia.

Una gravissima emorragia cranica e il dissestamento della mandibola che è stata spostata dai colpi ricevuti. Il medico legale si è dato trenta giorni per la consegna della perizia, ma emergono i primi particolari che confermerebbero quanto detto dai familiari di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso una settimana fa a Massa da un gruppo di ragazzi dopo un rimprovero, cioè che la morte sia avvenuta a causa dei colpi ricevuti e non per la caduta. Per l’omicidio di Bongiorni sono indagati cinque giovani, due maggiorenni, Ionut Alexandru Miron, 23 anni, ed Eduard Alin Carutasu, 19 anni, fermati, tre minorenni; un 17enne fermato e due 16enni indagati per rissa aggravata.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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