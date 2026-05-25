volley la femac trestina vince davanti al proprio pubblico e festeggia la meritata salvezza

Notizia in breve

La Femac Trestina ha battuto in tre set la squadra di Sant’Elia Fiumerapido, con i parziali di 25-22, 25-18 e 22-15. La partita si è svolta davanti al pubblico di casa e ha portato alla salvezza della squadra locale. Tra i giocatori, Viola ha segnato 13 punti, Martinelli 11 e Morciano 10. La squadra avversaria non ha raggiunto i 20 punti in nessun set.