Volley La Femac Trestina vince davanti al proprio pubblico e festeggia la meritata salvezza
La Femac Trestina ha battuto in tre set la squadra di Sant’Elia Fiumerapido, con i parziali di 25-22, 25-18 e 22-15. La partita si è svolta davanti al pubblico di casa e ha portato alla salvezza della squadra locale. Tra i giocatori, Viola ha segnato 13 punti, Martinelli 11 e Morciano 10. La squadra avversaria non ha raggiunto i 20 punti in nessun set.
FEMAC TRESTINA 3 SANT’ELIA FIUMERAPIDO 0 (25-22, 25-18, 22-15) TRESTINA: Viola 13, Martinelli 11, Morciano 10, Mearini 7, Zani 6, Saia 4, Ciancio (L1), Vibi 1, Bonsanti 1, Tornesi, Balestri (L2). N.E. – Vaccarella. All. Paolo Collavini. FIUMERAPIDO: D’Arco 9, Capponi 6, Santamaita 3, Liberati 3, Garofalo 3, Trevisol, Maiezza (L1), Zorzetto 2, Labianca 1, Corella, Gouchon (L2). All. Luigi Russo. Arbitri: Paolo Scagnamiglio e Giacomo Vannuzzi. TRESTINA – Sarà ancora serie B1 femminile nella prossima stagione per la Femac Trestina che davanti al proprio pubblico ha conquistato la salvezza. È stata festa grande al termine di gara-due dei play-out grazie al convincente successo per tre a zero sulla pur brava Assitec Sant’Elia Fiumerapido. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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