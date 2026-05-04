Volley serie B femminile Il Trestina fa la voce grossa E adesso vede la salvezza

Nel campionato di volley femminile di serie B, la squadra di Trestina ha ottenuto una vittoria netta contro Arzano con un risultato di 3-0. Nei tre set, i punteggi sono stati rispettivamente 25-16, 25-10 e 25-8. Tra le giocatrici di Trestina, Morciano ha realizzato 18 punti, Viola e Mearini hanno segnato entrambi 10 punti.