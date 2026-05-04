Volley serie B femminile Il Trestina fa la voce grossa E adesso vede la salvezza

Da lanazione.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di volley femminile di serie B, la squadra di Trestina ha ottenuto una vittoria netta contro Arzano con un risultato di 3-0. Nei tre set, i punteggi sono stati rispettivamente 25-16, 25-10 e 25-8. Tra le giocatrici di Trestina, Morciano ha realizzato 18 punti, Viola e Mearini hanno segnato entrambi 10 punti.

FEMAC TRESTINA 3 LUVO ARZANO 0 (25-16, 25-10, 25-8) TRESTINA: Morciano 18, Viola 10, Mearini 10, Martinelli 8, Zani 4, Saia 4, Ciancio (L1), Balestri (L2). N.E. – Vibi, Bonsanti, Vaccarella, Tornesi. All. Paolo Collavini. ARZANO: Rulli 9, Russo 8, Suero de Leon 4, Angelini 1, Dello Iacono 1, Montuori, Pennino (L), Di Domenico, Gabriele, Cinque, Visciano. N.E. – Putignano, Buonanno. All. Ferdinand Giacobelli. Arbitri: Federico Panaiia e Yuri Armelani. TRESTINA – Colpo di coda di enorme importanza nella venticinquesima giornata della serie B1 femminile, un’affermazione che sancisce l’aggancio alla zona salvezza per la Femac Trestina che si afferma per tre a zero.🔗 Leggi su Lanazione.it

volley serie b femminile il trestina fa la voce grossa e adesso vede la salvezza
© Lanazione.it - Volley serie B femminile. Il Trestina fa la voce grossa. E adesso vede la salvezza

Notizie correlate

Leggi anche: Basket Serie B femminile Play-off Gara 2. Disco rosso per l’Oleificio Fiorentini. Stagione chiusa. Perugia fa la voce grossa al ‘PalaOrlandi’ e va avanti

Volley B2 Femminile. I’Giglio riparte alla grande ottenendo tre punti d’oro. Le biancorosse fanno la voce grossa in trasfertaLIBERI E FORTI FIRENZE CIP GHIZZANI I’GIGLIO 3 LIBERI E FORTI: Ballocci, Barro, Ceccherelli, Alessia (L2), Giuntini Ginevra (L1), Goretti Martina,...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: La Nazionale B femminile al lavoro a Formia; Volley serie B femminile. Il Trestina fa la voce grossa. E adesso vede la salvezza; Gli impegni della serie B2 femminile; Volley, B femminile: Torbole e Brescia, un punto per restare in corsa.

volley serie b femminileVolley serie B1 femminile. La Lasersoft Riccione resta al palo. Ma anche Reggio non fa puntiLa Lasersoft Riccione non muove la classifica nella complicata trasferta di Campagnola Emilia, ma è rinfrancata dal ko senza ... sport.quotidiano.net

volley serie b femminilePallavolo Serie B2 femminile: Orlandina è qui la festa per la B1! batte San Lucido per 3-1La 25ª giornata del campionato di Serie B2 femminile consacra l'Orlandina Volley, promozione diretta in B1 con festa annessa battendo ... 98zero.com

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.