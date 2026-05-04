Volley serie B femminile Il Trestina fa la voce grossa E adesso vede la salvezza
Nel campionato di volley femminile di serie B, la squadra di Trestina ha ottenuto una vittoria netta contro Arzano con un risultato di 3-0. Nei tre set, i punteggi sono stati rispettivamente 25-16, 25-10 e 25-8. Tra le giocatrici di Trestina, Morciano ha realizzato 18 punti, Viola e Mearini hanno segnato entrambi 10 punti.
FEMAC TRESTINA 3 LUVO ARZANO 0 (25-16, 25-10, 25-8) TRESTINA: Morciano 18, Viola 10, Mearini 10, Martinelli 8, Zani 4, Saia 4, Ciancio (L1), Balestri (L2). N.E. – Vibi, Bonsanti, Vaccarella, Tornesi. All. Paolo Collavini. ARZANO: Rulli 9, Russo 8, Suero de Leon 4, Angelini 1, Dello Iacono 1, Montuori, Pennino (L), Di Domenico, Gabriele, Cinque, Visciano. N.E. – Putignano, Buonanno. All. Ferdinand Giacobelli. Arbitri: Federico Panaiia e Yuri Armelani. TRESTINA – Colpo di coda di enorme importanza nella venticinquesima giornata della serie B1 femminile, un’affermazione che sancisce l’aggancio alla zona salvezza per la Femac Trestina che si afferma per tre a zero.🔗 Leggi su Lanazione.it
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