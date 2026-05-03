Volley la Rossopomodoro Palermo vince e vede la salvezza

La Rossopomodoro Palermo ha ottenuto una vittoria al tie-break contro la Sicily nella penultima giornata del campionato di serie B maschile di volley, girone H. La partita si è svolta a Saponara e i due punti conquistati sono fondamentali per la squadra in chiave salvezza. La vittoria permette ai palermitani di avvicinarsi ulteriormente alla zona che garantisce la permanenza nel campionato.

Due punti che valgono oro. La Rossopomodoro Volo Palermo torna col sorriso stampato sul volto da Saponara dove – nella penultima giornata del campionato di serie B maschile di volley, girone H – ha superato al tie-break la Sicily. Un 3-2 tra alti e bassi, ma preziosissimo ai fini della classifica.🔗 Leggi su Palermotoday.it ROSSOPOMODORO PALERMO - GUPE VOLLEY CATANIA Notizie correlate Leggi anche: Volley, la Rossopomodoro Palermo si arrende alla Jonica e vede lo spettro playout Volley, tie-break amaro per la Rossopomodoro Palermo: sconfitta nella sfida salvezza contro LetojanniDue volte in vantaggio (1-0 e 2-1), i biancoverdi allenati da Ferro rimontati dalla Tiesse. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Volley, la Rossopomodoro Palermo si arrende alla Jonica e vede lo spettro playout; Scalia Volley Sciacca torna al successo. Vittoria al tie-break contro il Villafranca Messina; Trofeo dei Territori Aequilibrium Cup: la Sicilia del volley giovanile in campo per i Memorial Picciurro e Di Pietra; Volley la Rossopomodoro Palermo si arrende alla Jonica e vede lo spettro playout. Volley, la Rossopomodoro Palermo si arrende alla Jonica e vede lo spettro playoutPalermitani travolgenti nel primo set, poi subiscono il ritorno della squadra di Santa Teresa di Riva. Perde pure la Gupe, a due turni dalla fine la corsa per la salvezza è da brividi ... palermotoday.it La Jonica si impone in rimonta a Palermo (1-3). Ora la sfida alla capolistaLa Jonica Volley Santa Teresa di Riva conquista una vittoria di carattere nella 24ª giornata del campionato di Serie B, superando in trasferta la Rossopomodoro Volo Palermo per 1-3 al PalaOreto. Un su ... messinasportiva.it : & Terrasini&Isola ha superato con un netto 3-0 la Rossopomodoro Palermo, aggiudicandosi il titolo di Campioni Territoriali per la categoria. La partita, giocata alla Comunale di I - facebook.com facebook