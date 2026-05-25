Volley | il torneo di Diffusione Sport previsto al PalaRuggi a fine settembre McDonald’s via al crowdfunding

Il torneo di Diffusione Sport si terrà al PalaRuggi alla fine di settembre. Contestualmente, è stato avviato un crowdfunding promosso da McDonald’s. La campagna di raccolta fondi è stata lanciata ieri, in concomitanza con la festa di fine stagione del minivolley.

È partita ieri, in concomitanza con la grande festa di fine stagione di minivolley organizzata sul prato della Rocca Sforzesca, la nuova campagna di crowdfunding di Diffusione Sport per sostenere la realizzazione del Trofeo McDonald’s, il tradizionale torneo per squadre della massima serie femminile, che sarà in programma al PalaRuggi il 26 e 27 settembre. Si tratterà della quinta edizione del quadrangolare che anche quest’anno punta a portare a Imola alcune delle più importanti squadre del panorama nazionale e internazionale di volley, nonché far conoscere alle ragazze delle giovanili della società imolese le campionese del volley mondiale, tra cui alcune atlete della nazionale italiana protagoniste della storica medaglia d’oro olimpica e del recente titolo mondiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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