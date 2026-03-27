Perugia il Torneo nazionale di Volley Omphalos Lgbti fa 11 | Lo sport contro le discriminazioni

A Perugia sta per iniziare la nuova edizione del Torneo nazionale di Volley Omphalos Lgbti, giunto alla sua undicesima edizione. Sono 30 le squadre provenienti da diverse regioni italiane e oltre 200 gli atleti coinvolti, supportati da numerosi volontari. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di promuovere uno spazio sportivo libero da discriminazioni, coinvolgendo un vasto pubblico e diverse realtà sportive.

È quasi al suo fischio di inizio la nuova edizione del Torneo nazionale di Volley Omphalos Lgbti: “30 squadre iscritte da tutta Italia - scrivono gli organizzatori -, oltre 200 atlet? in campo, decine di volontari? mobilitate, un obiettivo comune: ricordare che lo sport deve essere uno spazio sicuro, di crescita individuale e collettiva, e che le discriminazioni, troppo spesso ancora presenti nei campi e negli spogliatoi, non hanno posto nel gioco”. L’evento, giunto alla sua undicesima edizione, si terrà sabato 28 marzo 2026 a Perugia ed è organizzato da Omphalos LGBTI, che da oltre 30 anni si occupa della tutela, della cultura e dei diritti delle persone Lgbtqia+ (lesbiche, gay, bisessuali, trans*, queer, intersex e asessuali) sul territorio perugino e regionale. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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