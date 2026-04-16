Palio fine settimana di eventi in centro | due omaggi al Duca e il ' Torneo del Fante'

Questo fine settimana il centro di Ferrara ospiterà diversi eventi legati al Palio, tra cui due omaggi al Duca e il tradizionale 'Torneo del Fante'. Durante le giornate di sabato e domenica, spade, duelli e cortei storici si svolgeranno nelle vie della città, coinvolgendo partecipanti e pubblico. Questi appuntamenti fanno parte delle iniziative che anticipano le corse ufficiali del Palio previste per il 30 maggio.

Spade, duelli e cortei storici animeranno il centro di Ferrara questo fine settimana (18-19 aprile), con un doppio appuntamento che accende l'attesa per le corse del 30 maggio. Sabato 18 alle 15 in Piazza Municipio, torna il Torneo del Fante, la competizione storica che vede i campioni delle otto.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Palio, Omaggi al Duca: al via il primo tradizionale appuntamento in attesa delle corsePrende il via la serie degli Omaggi al Duca, tradizione che scandisce le settimane di attesa verso le corse del Palio di Ferrara, in programma sabato... Leggi anche: Mobilita’: due cortei e Mezza Maratona, gli eventi del fine settimana a Roma