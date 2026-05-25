Volley femminile - Serie C Porcari riparte con il piede giusto

L’ACopLat Porcari ha iniziato con una vittoria la seconda fase dei play-off di serie C femminile. La squadra ha battuto il Blu Volley Quarrata nell’andata della semifinale, che permette di accedere alla finale per la promozione in serie B2. La partita si è conclusa con un risultato favorevole per Porcari, che ora si prepara alla sfida di ritorno, decisiva per la qualificazione.

Comincia con il piede giusto la seconda fase dei play-off per l’ ACopLat Porcari, nella sfida di andata contro il Blu Volley Quarrata, valida come semifinale per un posto in serie "B2". Come nel precedente turno, contro l’EuroRipoli, gara uno è una battaglia da due ore e mezza; ma, questa volta, i ruoli s’invertono per il Porcari che va a vincere in quel di Quarrata al termine di cinque set serratissimi. Parte benissimo Porcari che si impone 1925 nel primo parziale e va 27 nel secondo, ma si fa rimontare 2521. Il terzo set è una battaglia punto a punto e, questa volta, è ACopLat ad imporsi 2325; ma, nel quarto, sono le padrone di casa ad imporsi 2518. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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