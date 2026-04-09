basket la pallacanestro femminile pisa gioca a porcari per il terzo posto in serie c

La Pallacanestro Femminile Pisa affronta una delle ultime partite della regular season di serie C, giocando a Porcari contro una squadra locale. La gara si svolge oggi e vede le squadre impegnate nella lotta per il terzo posto finale. La partita si tiene in un impianto sportivo della zona e coinvolge atlete di entrambe le formazioni, con le rispettive tifoserie presenti sugli spalti.

Pisa, 9 aprile 2026 – Ultimo atto della regular season per la Pallacanestro Femminile Pisa che, già certa da tempo di partecipare ai play-off, affronta a Porcari un autentico spareggio per la terza posizione, in attesa di capire, anche in relazione all’esito del match Montecatini-Pallacanestro Firenze, se affronterà in semifinale le cestiste fiorentine o la Virtus Siena, reduce dal successo proprio a Pisa, attualmente prima ma non impegnata nell’undicesima di ritorno del campionato di serie C.. PROSSIMO IMPEGNO – Il prossimo incontro è domenica 12 aprile, sul campo delle tradizionali rivali di Porcari, che hanno due punti in più ed il vantaggio della gara vinta a Pisa di un solo punto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Pisa, 28 marzo 2026 – La capolista Virtus Siena passa a Pisa, al termine di un incontro piacevole e combattuto, sul campo della Pallacanestro Femminile, nella penultima di ritorno del campionato di serie C. Sempre ad inseguire, con uno svantaggio minimo d - facebook.com facebook