Si chiude con questo fine settimana un inverno d’oro per le formazioni della Lucchesia e della Piana nei campionati regionali di pallavolo. Le squadre della nostra zona, infatti, regalano ai propri tifosi un altro en-plein di vittorie. E che vittorie. Ma vediamole tutte nel dettaglio, partita per partita e categoria per categoria. In serie "C" era previsto lo scontro diretto tra le prime due della classe che lascia in eredità un trono ad una piazza, dove si siede con pieno merito l’ ACopLat Porcari, corsara sul parquet del Le Signe, rispedito a quattro punti di distanza, dopo il venefico uno-due lucchese aperto una settimana fa dal successo della Nottolini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley femminile - Serie "C» e serie "D». Splendido en-plein delle formazioni lucchesi: Porcari, Nottolini e Pantera super

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