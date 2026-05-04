Volley doppietta leccese al Trofeo dei Territori | vincono la rappresentativa maschile e quella femminle
Le selezioni giovanili di Lecce hanno conquistato due vittorie nel corso del Trofeo dei Territori 2026, disputato domenica 3 maggio ad Altamura. La rappresentativa maschile e quella femminile hanno entrambi ottenuto il primo posto nel torneo, che si è svolto con diverse squadre provenienti da varie regioni. La manifestazione ha visto la partecipazione di più formazioni in un contesto dedicato alla crescita e alla valorizzazione del settore giovanile.
LECCE – Doppio successo per le selezioni giovanili leccesi al Torneo “Meschini” – AeQuilibrium Cup Trofeo dei Territori 2026, disputato domenica 3 maggio ad Altamura. La 34esima edizione della manifestazione regionale, organizzata dalla Fipav Puglia con il Comitato territoriale Bari-Foggia e il.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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