Volley doppietta leccese al Trofeo dei Territori | vincono la rappresentativa maschile e quella femminle

Le selezioni giovanili di Lecce hanno conquistato due vittorie nel corso del Trofeo dei Territori 2026, disputato domenica 3 maggio ad Altamura. La rappresentativa maschile e quella femminile hanno entrambi ottenuto il primo posto nel torneo, che si è svolto con diverse squadre provenienti da varie regioni. La manifestazione ha visto la partecipazione di più formazioni in un contesto dedicato alla crescita e alla valorizzazione del settore giovanile.