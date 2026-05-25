Volkswagen possibile vendita a XPeng | la Cina sfida il colosso tedesco

Notizia in breve

Volkswagen sta considerando di vendere un impianto produttivo in Europa a XPeng per far fronte alla ridotta capacità produttiva e alla pressione tecnologica proveniente dalla Cina. La mossa mira a gestire le sfide legate alla produzione e all’innovazione nel settore dei veicoli elettrici. La decisione è ancora in fase di valutazione e non sono stati annunciati dettagli ufficiali sulla transazione.