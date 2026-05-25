Volkswagen possibile vendita a XPeng | la Cina sfida il colosso tedesco
Volkswagen sta considerando di vendere un impianto produttivo in Europa a XPeng per far fronte alla ridotta capacità produttiva e alla pressione tecnologica proveniente dalla Cina. La mossa mira a gestire le sfide legate alla produzione e all’innovazione nel settore dei veicoli elettrici. La decisione è ancora in fase di valutazione e non sono stati annunciati dettagli ufficiali sulla transazione.
Volkswagen valuta la cessione di un impianto produttivo europeo a XPeng per rispondere alla crisi di capacità e alla pressione tecnologica della Cina. Il colosso tedesco, simbolo della manifattura continentale, affronta una trasformazione radicale che vede il passaggio dal dominio del motore termico alla gestione di piattaforme digitali e batterie. La possibile entrata di XPeng in uno stabilimento Volkswagen europeo rappresenta un punto di svolta geopolitico ed economico senza precedenti. Per decenni, l’industria automobilistica dell’Europa ha considerato la Cina come un semplice mercato di sbocco o un terreno dove esportare standard tecnologici. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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