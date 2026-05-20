XPeng avvia la produzione | il robotaxi senza laser sfida il settore

Da ameve.eu 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo robotaxi senza laser entra in produzione, puntando sulla visione artificiale per navigare le strade. Questo veicolo utilizza esclusivamente telecamere per rilevare l’ambiente circostante, eliminando i sensori laser tradizionali. La scelta solleva domande sulla capacità del sistema di funzionare efficacemente in condizioni meteorologiche avverse, come nebbia, pioggia o neve. La tecnologia rappresenta un passo avanti nel settore, mentre si analizzano i rischi legati alla mancanza di sensori più accurati.

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?? Punti chiave Come può la visione artificiale sostituire la precisione dei sensori laser? Quali rischi comporta l'uso di sole telecamere con condizioni meteo avverse? Quanto inciderà la potenza dei chip Turing AI sulla sicurezza del viaggio? Quando inizieranno i primi servizi pilota di robotaxi nelle città cinesi??? In Breve Sistema VLA 2.0 garantisce tempi di reazione inferiori agli 80 millisecondi. Chip Turing AI integrati offrono potenza di calcolo di 3.000 TOPS. Servizi pilota previsti . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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