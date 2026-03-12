Talpa Tav | 150 Tir per il colosso tedesco verso Valsusa

Una macchina scava-tunnel lunga circa 150 metri, pari a due campi da calcio, è stata consegnata a Telt in Germania. Si tratta di un mezzo utilizzato per la costruzione del tunnel della Tav in Valsusa. La consegna della macchina rappresenta un passo importante nell’avanzamento dei lavori per il progetto ferroviario. Nessun dettaglio su tempistiche o altri aspetti tecnici è stato comunicato.

Una macchina scava-tunnel lunga due campi da calcio è stata formalmente consegnata ieri a Telt in Germania, pronta per iniziare la costruzione del tunnel della Tav. Questo colosso meccanico, prodotto dalla tedesca Herrenknecht, dovrà essere smontato e trasportato con 150 tra Tir e trasporti eccezionali verso Valsusa. La consegna segna l’inizio di una fase critica per il progetto ferroviario che collegherà Torino e Lione. La testa gigantesca della talpa domina lo scenario industriale, dove tecnici e invitati hanno osservato l’opera dall’alto. Non si tratta di un semplice mezzo, ma di un apparato ingegneristico complesso che richiederà logistica estrema per raggiungere il sito di lavoro nelle Alpi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

