Volkswagen ID Polo GTI nel futuro senza rinnegare il passato – FOTO

Una versione elettrica del Polo GTI è stata fotografata in fase di sviluppo. La vettura mostra un design compatto con elementi distintivi del modello sportivo, come dettagli aerodinamici e linee aggressive. Le immagini ritraggono una carrozzeria con pannelli in nero lucido e luci a LED, mentre il cofano e i parafanghi presentano accenti sportivi. La presentazione ufficiale non ha ancora una data, ma le prime foto circolano online.

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