Una nuova versione della ID. Polo Gti, l'auto compatta elettrica con 226 cavalli, è stata portata in pista. Questa versione si distingue per soluzioni tecniche avanzate che modificano le modalità di guida rispetto al modello base. La vettura mantiene le dimensioni compatte, ma presenta caratteristiche sportive più accentuate. La manovrabilità e le prestazioni sono state testate in modo diretto sul tracciato. La versione Gti si inserisce nella gamma come alternativa più performante rispetto alle altre varianti della ID. Polo.

Anche la sigla Gti si converte all'elettrico: la ID. Polo sarà la prima vettura a batteria a portare le tre lettere tradizionalmente associate alla versione più sportiva delle auto del marchio Volkswagen. Non è un caso se la casa tedesca ha scelto la 54esima edizione della 24 Ore del Nürburgring, in programma da sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, per svelare questo nuovo modello. L'estetica è condivisa in larghissima parte con la ID. Polo normale, rispetto a cui si differenzia per l'aerodinamica più curata davanti e dietro, con paraurti disegnati appositamente. Ma è sottopelle che emergono le differenze maggiori, con una potenza superiore e dotazioni tecniche decisamente più raffinate, che rendono la ID. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volkswagen ID. Polo Gti: la piccola elettrica sportiva da 226 Cv scende in pista

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

I Bought a 2026 Volkswagen POLO GTI | Collection Video

Sullo stesso argomento

Volkswagen ID. Polo: tolti i veli alla piccola elettricaDopo averla provata e averne visto gli interni, è il momento di togliere definitivamente i veli dalla Volkswagen ID.

Volkswagen ID. Polo, i prezzi della nuova piccola elettricaVolkswagen ha aperto ufficialmente gli ordini per il mercato italiano della nuova ID.

Volkswagen ID. Polo GTI: in arrivo una pepatissima Clubsport x.com

Cupra Raval (= ID.Polo GTI) im Test: Ausstattungen | Verbrauch | Infotaiment & Assistenten - YouTube reddit

Volkswagen ID. Polo GTI: la prima GTI elettrica in 50 anni di storia | Esterni, interni e caratteristiche [VIDEO]Volkswagen presenta la ID. Polo GTI, primo modello completamente elettrico nei cinquant'anni di storia della sigla GTI. Con 226 CV, assetto DCC adattivo e differenziale anteriore elettronico di serie, ... automoto.it

Le GTI non rombano più: ecco la ID. Polo elettrica da 226 CVScatta da ferma a 100 km/h in 6,8 secondi e percorre fino a 424 km con una ricarica. Ed è piena di dettagli rossi, come tutte quelle prima di lei ... quattroruote.it