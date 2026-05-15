Volkswagen ID Polo GTI | la GTI elettrica che divide gli appassionati

Volkswagen ha presentato la nuova ID. Polo GTI, una versione completamente elettrica del celebre modello compatto. Questa vettura si distingue per aver mantenuto il badge GTI, simbolo di sportività, anche senza motore a combustione, cambio DSG e sound tipici delle versioni tradizionali. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli appassionati, che si dividono tra chi apprezza l’innovazione e chi rimane fedele ai modelli storici. La vettura rappresenta un passo importante nel percorso di elettrificazione del marchio.

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