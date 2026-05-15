Volkswagen ID Polo GTI | la GTI elettrica che divide gli appassionati
Volkswagen ha presentato la nuova ID. Polo GTI, una versione completamente elettrica del celebre modello compatto. Questa vettura si distingue per aver mantenuto il badge GTI, simbolo di sportività, anche senza motore a combustione, cambio DSG e sound tipici delle versioni tradizionali. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra gli appassionati, che si dividono tra chi apprezza l’innovazione e chi rimane fedele ai modelli storici. La vettura rappresenta un passo importante nel percorso di elettrificazione del marchio.
Per Volkswagen non è solo una nuova auto elettrica. È un test culturale. Perché mettere il badge GTI su un’auto senza motore termico, senza DSG e senza sound meccanico significa toccare uno dei simboli più iconici dell’automobilismo europeo. Tre lettere che, dal 1976 ad oggi, hanno significato una cosa sola: divertimento alla guida in formato accessibile. La nuova Volkswagen ID. Polo GTI prova a fare esattamente questo: trasformare cinquant’anni di eredità hot hatch in qualcosa di completamente elettrico. E lo fa proprio oggi, 15 maggio 2026, scegliendo il palcoscenico più spettacolare possibile — la 24 Ore del Nürburgring — per svelare al mondo la prima GTI a zero emissioni della storia. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
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