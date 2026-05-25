Voli per Londra e mete extra-Ue scattano i controlli hi-tech | addio alle vecchie procedure

Novità tecnologiche in arrivo al "Ridolfi" per viaggiare oltre i confini europei in tutta sicurezza, ma con un occhio di riguardo ai tempi d'attesa. In vista del debutto ufficiale fissato per il prossimo 3 giugno, il questore di Forlì-Cesena Claudio Mastromattei ha visitato lo scalo forlivese per. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Ho posti dove andare, persone da vedere, voli da prendere. In metropolitana a Londra, se vuoi stare fermo devi stare sul lato destro e lasciare passare chi vuole salire a piedi. Invece certa gente si piazza occupando entrambe le corsie. Sono piccole cose, x.com

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