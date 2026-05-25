Un 22enne italiano di origini marocchine è stato arrestato dalle forze di polizia di Reggio Emilia e Bologna con l'accusa di aver pianificato un attacco con coltello. Le autorità hanno fermato l’individuo prima che potesse mettere in atto l’attacco. La polizia ha intercettato i suoi movimenti e le sue comunicazioni, che hanno portato all’arresto. L’indagato è stato trasferito in carcere e si trova ora sotto interrogatorio.

AGI - La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano, di origini marocchine, con l'accusa di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. L'operazione è iniztata nella serata di giovedì, dopo che gli investigatori erano venuti a conoscenza della sua volontà di 'compiere un attacco armato di coltello nelle vie del centro di Reggio Emilia. La partita di basket e il concerto. Per quella sera, inoltre, erano previsti una partita di basket con migliaia di spettatori e un evento musicale in piazza San Prospero. Poco dopo, il ragazzo è stato rintracciato dagli agenti della Squadra Volanti e della Digos nei pressi della centralissima via Emilia, in via Roma. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Preparava un attacco con coltello a Reggio Emilia, arrestato 22enne

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