Chieti precipita dal quarto piano e muore | vittima un ex carabiniere di 88 anni

A Chieti, nella zona vicino allo stadio, un uomo di 88 anni, ex carabiniere, è deceduto dopo essere caduto dal quarto piano di un edificio. L’incidente si è verificato tra via Amiterno e l’area che si affaccia su piazza Roccaraso. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo non è riuscito a salvarsi. Le autorità stanno indagando sulle cause della caduta.

Tragedia a Chieti nella zona stadio, tra via Amiterno e l’area che affaccia su piazza Roccaraso, dove un uomo di 88 anni, ex carabiniere, è morto dopo essere precipitato dal quarto piano di un edificio.L’allarme è scattato nella mattinata di ieri. A notare il corpo dell’anziano sarebbe stato un.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Paziente precipita dal quarto piano dell’ospedale di Brescia e muore: indagini in corsoUn 35enne è morto dopo essere precipitato dal quarto piano degli Spedali Civili di Brescia. Brescia, dramma all’ospedale: 35enne prova a calarsi dal quarto piano, precipita e muoreBrescia, 30 aprile 2026 – Una tragedia che scuote l’ospedale e la comunità di Brescia. Altri aggiornamenti Paziente precipita dal quarto piano dell'ospedale di Brescia e muoreUn uomo di 35 anni è morto dopo essere precipitato dal quarto piano degli Spedali Civili di Brescia. La vicenda, avvenuta ieri, è al centro degli accertamenti dei carabinieri, che stanno ricostruendo ... ansa.it Precipita dal quarto piano dell’hotel mentre tenta di raggiungere i compagni di gita: le condizioni del 18enneStudente precipita da un hotel durante una gita scolastica dopo un tentativo di passaggio esterno tra le camere: il ricovero urgente in codice rosso. notizie.it