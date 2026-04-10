In un condominio di Tremestieri, i residenti sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni a causa di un sospetto corto circuito. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’evacuazione immediata per motivi di sicurezza, creando momenti di tensione tra chi abita l’edificio. Sul posto sono intervenuti tecnici per valutare la situazione e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Evacuazione immediata per motivi di sicurezza. Momenti di tensione si sono registrati questa mattina a Tremestieri, dove un presunto cortocircuito ha coinvolto un appartamento situato al secondo piano di un edificio in via Cristoforo Colombo 3F, nel complesso residenziale “La Genziana”. L’allerta è stata lanciata intorno alle 8:30, quando, a scopo precauzionale, tutti i residenti dello stabile sono stati fatti evacuare per evitare qualsiasi rischio. Intervento delle autorità e controlli in corso. Sul luogo dell’episodio sono giunti rapidamente i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno avviato le operazioni necessarie per verificare le cause dell’accaduto e garantire la messa in sicurezza dell’area interessata. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Paura in un condominio a Tremestieri per un possibile corto circuito, evacuati i residenti

San Severo: 3 auto in fiamme, corto circuito la causa possibile.San Severo, una mattinata di paura: incendio coinvolge tre auto in via Calabria Una giornata che si preannunciava tranquilla si è trasformata in un...

Incendio in un condominio di Pontedera, donna morta in casa tra le fiamme: evacuati tutti gli altri residentiUn incendio si è propagato in un condominio a Pontedera, nel Pisano, una donna è morta tra le fiamme che si sono sviluppate all’interno di...

Temi più discussi: Paura a Zanni per l’incendio in un condominio, diverse persone finiscono in ospedale; Fiamme all’alba in Via Damiano Muoni: paura in condominio a Romano; Padova, incendio in un condominio: un anziano e la badante salvati sul terrazzino; Albero crolla in un condominio ai Tamburi, paura nel giorno di Pasqua.

Paura in un condominio, residenti scoprono le porte di casa marcate dai ladriSopralluogo dei ladri in un palazzo in via Cristoforo Colombo ad Angri, i residenti denunciano ai carabinieri. «Le porte degli appartamenti segnate con numeri e lettere». ilmattino.it

Imola, fiamme in un appartamento di via Taglioni. L’inquilino portato in casermaImola. Secondo quanto si apprende, l'incendio sarebbe di origine dolosa. L'appartamento messo sotto sequestro per le indagini ... ilnuovodiario.com

“PUÒ ASPETTARMI SOTTO CASA”: L’APPELLO DI UNA DONNA TERRORIZZATA “Può aspettarmi sotto casa, ho paura”: l’appello di una donna di Sottomarina Dopo l’auto devastata dall’ex, vive nel terrore insieme al figlio Chiesti aiuti e testimonianze per fer - facebook.com facebook

La serie su Disney+, si concentra sulle generazioni più giovani delle donne che sfidano il regime fondato sul patriarcato dei racconti di Margaret Atwood, descrivendo un futuro che oggi appare vicino (e fa paura) x.com