Vogalonga sei imbarcazioni capovolte e 51 persone soccorse dalla Guardia costiera
Durante la Vogalonga del 24 maggio, sei imbarcazioni si sono capovolte, portando al soccorso di 51 persone da parte della Guardia costiera. La giornata ha visto una massiccia presenza di partecipanti, quasi diecimila, e un consistente dispiegamento di forze per garantire la sicurezza della manifestazione remiera. La Guardia Costiera ha svolto un'intensa attività di vigilanza lungo il percorso della regata.
Nella corso della giornata del 24 maggio, in occasione della 50esima Vogalonga (un'edizione con quasi diecimila partecipanti), la Guardia Costiera di Venezia ha garantito un intenso dispositivo di vigilanza e sicurezza della navigazione in occasione della grande manifestazione remiera.Clicca qui. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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