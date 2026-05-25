Vogalonga sei imbarcazioni capovolte e 51 persone soccorse dalla Guardia costiera

Notizia in breve

Durante la Vogalonga del 24 maggio, sei imbarcazioni si sono capovolte, portando al soccorso di 51 persone da parte della Guardia costiera. La giornata ha visto una massiccia presenza di partecipanti, quasi diecimila, e un consistente dispiegamento di forze per garantire la sicurezza della manifestazione remiera. La Guardia Costiera ha svolto un'intensa attività di vigilanza lungo il percorso della regata.