Accusa un malore durante l' immersione sub soccorso dalla guardia costiera

Questa mattina, un sub è stato soccorso dalla guardia costiera nel mare di Milazzo dopo aver accusato un malore poco dopo aver iniziato l’immersione. I soccorsi sono intervenuti prontamente e hanno trasportato la persona in salvo. La situazione si è verificata in acque vicine alla costa, senza ulteriori dettagli sulle condizioni di salute attuali.

Momenti di paura questa mattina per un sub, colto da malore poco dopo l'immersione nel mare di Milazzo. L'uomo è stato soccorso dalla guardia costiera che ha ricevuto una segnalazione.L'intervento all’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo presso la secca di Ponente.Sul posto è stata.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Malore durante l’immersione. È morto il sub di 57 anni soccorso dagli amici nel CeresioNon ce l’ha fatta il sub di 57 anni, protagonista del drammatico incidente avvenuto nella tarda mattinata di domenica nel Lago Ceresio, nel tratto... Adriatico in tempesta: Guardia Costiera salva passeggero greco con malore a 30 miglia dalla costa pugliese.Un passeggero greco è stato soccorso in mare aperto dalla Guardia Costiera di Vieste, in Puglia, durante la notte tra sabato e domenica 15 febbraio. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Maturità, studente accusa un malore durante la seconda prova. Il presidente di commissione: Prova non valida, tornerà a settembre; Malore in casa, non dava notizie dalla mattina: i Vigili del Fuoco forzano la finestra e salvano un uomo; L'autista dell'autobus accusa un malore e tre professori mettono in salvo gli studenti durante la gita; Docenti eroi in gita: l'autista del bus accusa un malore, l’intervento tempestivo dei prof evita il peggio. Lucescu accusa un malore e sviene durante la riunione tecnica, paura in RomaniaA due giorni dalla sua ultima gara da allenatore contro la Slovacchia, Mircea Lucescu si è sentito male davanti ai giocatori durante la riunione tecnica. A chiamare subito i ... ilmessaggero.it Docenti eroi in gita: l'autista del bus accusa un malore, l’intervento tempestivo dei prof evita il peggioTre docenti hanno evitato un incidente in autostrada a Praga, fermando il bus dopo un malore del conducente. La preside della scuola richiede encomio ufficiale ... skuola.net Lorrayne Mavromatis accusa la società di Jimmy Donaldson di molestie e discriminazione. L'azienda nega: "Tutto falso" - facebook.com facebook Nel caso Delmastro succede questo: il PM chiede archiviazione, ma il giudice dispone l’imputazione coatta e lo condannano. Poi Poi in appello l’accusa ribadisce che non c’è nessun reato. Intanto però la sua reputazione è stata distrutta. Può stare simpatico x.com