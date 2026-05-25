Vlahovic tra doppia cifra e rimpianti | come sarebbe andata se…Intanto quel gesto nel derby della Mole profuma di addio

Da calcionews24.com 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vlahovic ha segnato due gol nel derby della Mole contro il Torino, portando il totale stagionale a doppia cifra. Dopo la partita, ha lasciato intendere che potrebbe essere il suo ultimo match con la Juventus, lasciando aperta la possibilità di un trasferimento. Il suo gesto sul campo è stato interpretato come un segnale di addio, anche se non ha confermato ufficialmente il futuro. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata da parte del club.

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Vlahovic ha lanciato un indizio significativo sul suo futuro alla Juventus dopo la doppietta nel derby della Mole contro il Torino. Il pareggio per 2-2 maturato nel Derby della Mole lascia in eredità alla Juventus sentimenti contrastanti e molteplici interrogativi per il futuro. Sotto i riflettori c’è indubbiamente Dusan Vlahovic, vero trascinatore della sfida contro il Torino grazie a una pregevole doppietta. Le prestazioni del bomber, tuttavia, accrescono il rammarico di Luciano Spalletti: in una stagione pesantemente condizionata dagli stop fisici, in cui le assenze (25) hanno superato le presenze (23), l’attaccante serbo è comunque riuscito a raggiungere la doppia cifra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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