Durante il derby della Mole, si sono verificati scontri tra ultras e agenti di sicurezza, con alcuni ultras che hanno colpito un bus utilizzato dalla squadra bianconera. La rissa è iniziata dopo che è stato imposto il divieto di portare gadget, provocando l’irritazione tra i tifosi. Le forze dell’ordine sono intervenute per contenere la situazione, mentre alcuni ultras hanno lanciato oggetti e tentato di bloccare il veicolo. Nessuna informazione sulle conseguenze legali o sui feriti.

? Domande chiave Come hanno fatto gli ultras a colpire il bus bianconero?. Perché il divieto sui gadget ha scatenato la rissa?. Chi ha causato il passaggio dal boicottaggio alla violenza?. Quali misure prenderanno le autorità dopo gli scontri allo stadio?.? In Breve Primo sold out dello Stadio Grande Torino dopo quattro mesi di boicottaggio.. Tensioni causate dal divieto per i tifosi granata di indossare gadget bianconeri.. Intervento delle forze dell'ordine con granate fumogene presso lo Stadio Grande Torino.. Scontri avvenuti domenica 24 maggio 2026 prima del calcio d'inizio.. Scontri violenti tra i tifosi della Juventus e del Torino si sono verificati fuori dallo Stadio Grande Torino questa domenica 24 maggio 2026, poche ore prima del calcio d’inizio del Derby della Mole. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Derby della Mole nel caos: scontri tra ultras e bus bersagliato

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