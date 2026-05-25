La partita tra Juventus e Torino è iniziata con un'ora di ritardo a causa di scontri tra tifosi nel pomeriggio. La Juve ha pareggiato 1-1 nel derby, con Vlahovic che ha segnato il gol. La squadra bianconera non ha raggiunto la qualificazione in Champions League e dovrà disputare l'Europa League.

Partita iniziata con un'ora di ritardo dopo gli scontri fra tifosi nel pomeriggio TORINO - Serata amara per la Juve che pareggia il derby della Mole e vede sfumare il treno Champions. Il 2-2 finale arriva al termine di una partita iniziata con un'ora di ritardo per problemi di ordine pubblico. A causa dello slittamento del calcio d'inizio, il secondo tempo si è giocato in un clima surreale con gli ospiti già consci di aver fallito l'obiettivo. Per la Juve il protagonista della serata è Dusan Vlahovic, autore di una doppietta in quella che, sulla carta, potrebbe essere stata la sua ultima presenza in bianconero. I gol dei neoentrati Casadei e Adams, invece, permettono al Torino di agguantare il pareggio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Vlahovic non basta alla Juve: pari nel derby, sarà Europa League

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ORA BASTA FIORENTINA-INTER 1-1

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