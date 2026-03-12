Nel match di Europa League tra Bologna e Roma finisce 1-1, con i gol di Bernardeschi e Pellegrini. La partita si conclude senza un vincitore, lasciando tutto aperto per il ritorno all'Olimpico, dove si deciderà quale delle due squadre italiane avanzerà ai quarti di finale. La sfida ha mostrato equilibrio tra le due formazioni.

BOLOGNA – Sarà il ritorno, all’Olimpico, a stabilire quale delle due squadre italiane andrà ai quarti di Europa League. A Bologna finisce uno a uno la gara di andata degli ottavi di finale. Sono Bernardeschi e Pellegrini a mettere la firma su un risultato che lascia aperto ogni possibile scenario in ottica passaggio del turno. L’inizio è vivace e piuttosto nervoso da entrambe le parti. Al 20', la prima grande chance capita sul destro di Zaragoza che, servito in area da Malen al termine di una rapida ripartenza, sciupa tutto allargando troppo con il destro. Il migliore in campo in questi primi 45 minuti è Bernardeschi, che a ridosso dello scadere ci prova con un mancino a giro che Svilar toglie dall’incrocio dei pali con un intervento prodigioso. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Europa League: Bologna e Roma chiudono il derby alla pari (1-1). Gol di Bernardeschi e Pellegrini. Pagelle

