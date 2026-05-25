Vlahovic si trova al primo posto tra i migliori marcatori della Serie A, superando anche altri attaccanti come Malen. La Juventus dovrebbe considerare di provare a trattenerlo, dato che il suo rendimento è tra i più elevati del campionato. La sua media gol è tra le più alte della stagione, posizionandolo come uno dei principali punti di forza della squadra. Questi dati sono stati evidenziati in un video che analizza le statistiche dell’attaccante.

di Chiara Aleati Il dato che colloca Vlahovic davanti a tutti gli attaccanti della Serie A, persino meglio di Malen. Perché la Juve deve trattenerlo. Dusan Vlahovic divide. Da sempre. C’è chi lo considera imprescindibile e chi, invece, non gli perdona errori pesanti sotto porta. Ma nel dibattito lanciato da Chiara Aleati durante il format “Ma che partita hai visto?” sul canale YouTube di Juventus News 24, emerge un punto che la Juventus non può ignorare: la media gol rapportata ai minuti giocati. Perché contare solo le reti, senza guardare il tempo effettivo passato in campo, rischia di falsare il giudizio. Vlahovic ha vissuto una stagione spezzata, con tante assenze e meno continuità rispetto ad altri attaccanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic, media gol da top: perché la Juventus deve provare a trattenerlo – VIDEO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dusan Vlahovic All 66 Goals For Juventus So Far | With Commentary - HD

Notizie e thread social correlati

Milan in Champions e Juventus fuori? Provare l’assalto a Vlahovi?: ecco come e perchéNel calcio italiano, si accendono le discussioni sulla qualificazione in Champions League e sui possibili movimenti di mercato.

Vlahovic decide Lecce-Juventus: bianconeri vincono 1-0 grazie a un gol da segnalare.Durante la partita tra Lecce e Juventus, giocata allo stadio Via del Mare, Dusan Vlahovic ha segnato il gol decisivo che ha permesso alla Juventus di...

Temi più discussi: La moviola di Juventus-Fiorentina: giusto annullare i gol di McKennie e Vlahovic?; Vlahovic, l’ex allergico al gol: la Fiorentina è ancora il suo incubo personale; Malen eroico al Tardini, il gol lampo di Vlahovic e tanto altro Serie A Enilive; La classifica marcatori della Serie A 2025-2026.

La Juve non va oltre il pari nel derby I bianconeri, gia sicuri di giocare l'Europa League, si fanno recuperare dal Torino dopo la doppietta di Vlahovic Per i granata gol di Casadei e di Che Adams #CorrieredelloSport #Torino #Juventus x.com

Vlahovic, quale destino? Cosa deve fare e non fare ora la JuveSe solo l’avesse avuto prima. O meglio: se solo l’avessero ascoltato in tempo. La doppietta di Dusan Vlahovic - quattro gol nelle ultime quattro partite - è il simbolo di ciò che Luciano Spalletti non ... tuttosport.com

Vlahovic il migliore in campo, due gol e tante cose belleDusan Vlahovic protagonista in Torino-Juventus con un gol e tanta lotta offensiva. Prestazione positiva del serbo nonostante il pareggio finale. tuttojuve.com