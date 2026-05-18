Nel calcio italiano, si accendono le discussioni sulla qualificazione in Champions League e sui possibili movimenti di mercato. Se la Juventus non dovesse riuscire a ottenere la qualificazione, il Milan potrebbe valutare un tentativo di ingaggio per un attaccante di rilievo, attualmente libero da contratto. La possibilità di un trasferimento a parametro zero di questo giocatore alimenta le speculazioni tra gli addetti ai lavori, mentre le strategie delle due squadre continuano a essere sotto osservazione.

Manca ancora una partita in Serie A e si avranno tutti i risultati definitivi: c'è ancora in ballo la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League con Milan e Roma che hanno il destino nelle loro mani. Con vittorie contro Cagliari e Verona, le due squadre sarebbero matematicamente in Champions League. Al momento fuori sarebbero Como e Juventus. Per i bianconeri sposterebbe tantissimo giocare o meno la prossima Champions League e potrebbe anche mettere i bastoni tra le ruote al possibile rinnovo di Dušan Vlahovic con i bianconeri. L'attaccante serbo è in scadenza di contratto a giugno 2026 e non avrà un nuovo contratto vicino alle cifre attuali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan in Champions e Juventus fuori? Provare l’assalto a Vlahovi?: ecco come e perché

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