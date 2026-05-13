Durante la partita tra Lecce e Juventus, giocata allo stadio Via del Mare, Dusan Vlahovic ha segnato il gol decisivo che ha permesso alla Juventus di conquistare i tre punti. La partita si è conclusa con un risultato di 1-0. Vlahovic ha festeggiato il suo gol nel corso del match, contribuendo alla vittoria della squadra bianconera.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il gol di Dusan Vlahovic è arrivato in un tempo record di 12 secondi, garantendo alla Juventus tre punti preziosi in trasferta contro il Lecce. Nonostante due ulteriori reti siano state annullate, la prestazione dei bianconeri ha confermato l’importanza di questo match, data la situazione delicata di entrambe le squadre. Lecce era determinato a distanziarsi dalla zona retrocessione, mentre la Juventus cercava di agguantare il quarto posto dopo un inatteso pareggio contro il Verona. Vlahovic ha fatto il suo rientro in campo da titolare dopo un lungo infortunio, e anche Kenan Yildiz era tornato a disposizione, mentre Juan Cabal e Arek Milik sono rimasti a casa per infortuni.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Vlahovic decide Lecce-Juventus: bianconeri vincono 1-0 grazie a un gol da segnalare.

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