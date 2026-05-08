Altro che missione del disgelo | muro contro muro tra Rubio e Meloni
A Roma, il segretario di Stato americano Marco Rubio si era recato con l’intento di favorire un clima di dialogo con il governo italiano e il Vaticano. Tuttavia, gli incontri tra Rubio e i rappresentanti italiani sono stati caratterizzati da tensioni e divergenze, evidenziando un rapporto più difficile del previsto. La visita si è trasformata in uno scontro piuttosto che in un momento di distensione, mettendo in discussione le aspettative iniziali.
Quella del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma doveva essere la missione del disgelo col governo di Roma (oltre che col Vaticano), quella che doveva appianare e ricucire. Ma è stata la missione che ha sancito definitivamente, al di là delle frasi di circostanza, la distanza che ora corre tra gli Stati Uniti e l’Italia. E che sancisce definitivamente il fallimento della scommessa fatta da Giorgia Meloni in politica estera. Ovvero la scommessa di una premier che sulla fedeltà a Donald Trump aveva giocato tutta la sua credibilità internazionale. Trump ha scaricato Meloni e Meloni ne ha preso atto. La missione di Rubio lo ha confermato.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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