Altro che missione del disgelo | muro contro muro tra Rubio e Meloni

A Roma, il segretario di Stato americano Marco Rubio si era recato con l’intento di favorire un clima di dialogo con il governo italiano e il Vaticano. Tuttavia, gli incontri tra Rubio e i rappresentanti italiani sono stati caratterizzati da tensioni e divergenze, evidenziando un rapporto più difficile del previsto. La visita si è trasformata in uno scontro piuttosto che in un momento di distensione, mettendo in discussione le aspettative iniziali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Quella del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma doveva essere la missione del disgelo col governo di Roma (oltre che col Vaticano), quella che doveva appianare e ricucire. Ma è stata la missione che ha sancito definitivamente, al di là delle frasi di circostanza, la distanza che ora corre tra gli Stati Uniti e l’Italia. E che sancisce definitivamente il fallimento della scommessa fatta da Giorgia Meloni in politica estera. Ovvero la scommessa di una premier che sulla fedeltà a Donald Trump aveva giocato tutta la sua credibilità internazionale. Trump ha scaricato Meloni e Meloni ne ha preso atto. La missione di Rubio lo ha confermato.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Altro che missione del disgelo: muro contro muro tra Rubio e Meloni Notizie correlate Missione “disgelo” di Rubio in Italia: “Voglio incontrare Meloni”Marco Rubio, segretario di Stato degli Stati Uniti, giovedì e venerdì prossimi, sarà a Roma per cercare il “disgelo” nelle relazioni bilaterali con... “Rubio in visita in Italia: missione per tentare il disgelo con Vaticano e governo Meloni”Una missione di due giorni per appianare le tensioni tra l’amministrazione Trump e il Vaticano, nel tentativo di ‘disgelo’ delle relazioni bilaterali. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Per vivere la vocazione della Chiesa in Terra Santa; Il suicidio della memoria in diretta tv; Altro che solidarietà: la farsa colossale della Global Sumud Flotilla; Rubio dal Papa, una missione di riappacificazione che rischia di aggravare la spaccatura. Cor Sport – Missione Sartori: nasce un altro Bologna. Ecco i nomiIl punto del Cor Sport: Bologna giovane, ecco i profili seguiti ... msn.com L'Ultima Missione: Project Hail Mary, 5 scene cruciali del libro che il film ha tagliatoIn un altro momento del romanzo, inoltre, Grace minaccia di sabotare la nave e l'intera missione, se lo costringeranno a partire. Allora Stratt si trova costretta a usare potenti droghe provenienti ... comingsoon.it Internazionali d'Italia, infranto un altro record: il dato dei biglietti venduti in un giorno è clamoroso - facebook.com facebook #Internazionali d'Italia, infranto un altro record: il dato dei biglietti venduti in un giorno è clamoroso x.com