Vlahovic ha segnato almeno dieci gol in questa stagione, nonostante numerosi infortuni. La sua presenza in campo è stata intermittente, ma ha comunque raggiunto la doppia cifra. Ora il suo contratto è al centro delle discussioni, con il club che valuta il rinnovo. Sul mercato, si fanno ipotesi di cessioni e acquisizioni, ma ancora nessuna decisione ufficiale è stata comunicata.

di Luca Fioretti Vlahovic chiude la stagione in doppia cifra nonostante i tantissimi infortuni: ora l’enigma rinnovo ed il mercato, gli aggiornamenti. Il verdetto del campo, arrivato con il definitivo pareggio per 2-2 nel derby contro il Torino, lascia in dote alla Juventus una valanga di riflessioni e, inevitabilmente, un pizzico di amaro in bocca. Il protagonista assoluto della stracittadina è stato ancora una volta Dusan Vlahovic, autore della doppietta che ha blindato il risultato. I suoi numeri stagionali aprono una pagina colma di rimpianti per mister Spalletti: in un’annata travagliata, in cui le partite saltate per infortunio (25) sono state superiori a quelle effettivamente giocate (23), il centravanti serbo è riuscito comunque a tagliare il traguardo della doppia cifra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic chiude in doppia cifra una stagione travagliata e aumenta i rimpianti per la Juve. Ora il futuro: tutti gli scenari

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