Vlahovic e la Juve verso la separazione? Come cambiano gli scenari in caso di mancata qualificazione alla Champions
Il futuro di Vlahovic e della Juventus sembra essere in bilico, con l’attenzione rivolta alla possibilità di una separazione. La mancata qualificazione alla Champions League ha influito sulla decisione del centravanti di valutare altre destinazioni all’estero, mentre la società potrebbe riconsiderare il proprio rapporto contrattuale. La situazione si sta delineando come un punto di svolta, con le voci di un possibile addio che si fanno sempre più insistenti. La questione riguarda anche le strategie di mercato e le scelte future del club.
di Luca Fioretti Vlahovic e la Juventus verso la separazione? Il mancato approdo in Champions frena il rinnovo, il centravanti valuta altre destinazioni internazionali. Il fallimento della Juventus nella complessa rincorsa all’Europa rischia di stravolgere definitivamente i piani futuri della società. Come riportato sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, la mancata qualificazione in Champions League inciderà inevitabilmente sulle permanenze più illustri. Sotto i riflettori c’è l’intricata situazione di Dusan Vlahovic, il cui accordo risulta in scadenza a giugno. Senza gli introiti della massima competizione, il prolungamento del contratto appare sempre più in salita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Vlahovic rinnoverà con la Juventus Se sta bene è uno tra i più forti del campionato
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