Sono aperte le selezioni per cinque esperti che trascorreranno un anno in Antartide, presso la base Concordia. La missione prevede un periodo di isolamento totale in uno degli ambienti più estremi del pianeta. Sono richiesti profili specifici, anche tecnici e medici, con capacità di adattamento alle condizioni di isolamento e al clima rigido. Le candidature devono essere inviate seguendo le indicazioni fornite dall’ente organizzatore.

Trascorrere un anno isolati nel cuore dell’ Antartide, in uno degli ambienti più estremi del pianeta, è la sfida che attende i prossimi partecipanti della missione invernale della base Concordia. Per la spedizione 2026-2027, l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ha avviato la selezione di cinque figure tra tecnici e ricercatori che partiranno per la base italo-francese situata sull’altopiano antartico. Il soggiorno durerà circa un anno, da novembre 2026 fino allo stesso periodo dell’anno successivo, in una struttura completamente isolata e autonoma a oltre 3.200 metri di altitudine. Un contesto estremo, dove il buio invernale è totale e le temperature scendono a livelli proibitivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vivere e lavorare in Antartide per un anno: ci cercano cinque esperti per la base Concordia. Ecco i requisiti, i profili richiesti e come fare domanda

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His Dream Honeymoon Turned Into A Deadly Rescue Mission (2011) Comedy, Action

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