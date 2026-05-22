L’ENEA ha aperto una selezione per esperti che prenderanno parte alla missione Concordia in Antartide nel 2026. La ricerca riguarda cinque profili tecnici specifici, senza dettagli sui ruoli. La spedizione prevede un soggiorno di circa nove mesi in isolamento totale, con condizioni estreme e senza contatti diretti con l’esterno. La selezione si rivolge a professionisti qualificati, pronti a affrontare le sfide di un ambiente desertico e rigido, mantenendo le attività di ricerca e supporto alla base.

? Domande chiave Chi sono i cinque profili tecnici ricercati per la missione?. Come si sopravvive a nove mesi di isolamento totale in Antartide?. Perché la stazione Concordia è paragonata a una stazione spaziale?. Quali test psicologici devono superare i candidati per la selezione?.? In Breve Scadenza candidature fissata al 30 giugno 2026 tramite portale italiantartide.it. Missione prevede 14 partecipanti tra personale italiano e francese per 9 mesi. Selezione include 3 ricercatori e 2 tecnici per la base a 3.233 metri. Collaborazione tra ENEA, CNR, OGS e Ministero dell'Università e della Ricerca. L’ENEA ha aperto le selezioni per il personale tecnico e scientifico destinato alla prossima missione invernale 2026-2027 presso la stazione Concordia in Antartide. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Missione Concordia: l’ENEA cerca esperti per l’Antartide 2026

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