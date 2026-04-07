La figlia di Vittorio Sgarbi ha dichiarato che il padre è debilitato e spaventato, rompendo così il silenzio sulle sue condizioni di salute. Le notizie sono state pubblicate dal settimanale Chi, che ha descritto la situazione come preoccupante, suscitando attenzione tra i lettori e i media italiani. Sgarbi, noto per il suo ruolo nel panorama culturale, si trova ora sotto i riflettori anche per questioni legate alla sua salute.

Le recenti rivelazioni trapelate attraverso le pagine del settimanale Chi hanno acceso un riflettore carico di preoccupazione sulla figura di Vittorio Sgarbi, uno dei personaggi più divisivi e al contempo centrali del panorama culturale italiano. A rompere il silenzio è stata sua figlia, Evelina Sgarbi, la quale ha deciso di offrire una prospettiva inedita e profondamente intima sulla condizione attuale del padre, andando oltre l’immagine pubblica di uomo energico e polemista instancabile. Attraverso il suo nuovo libro intitolato Nata Sgarbi, Evelina ha tracciato un profilo che mescola il ricordo personale alla cronaca di un presente difficile, segnato da una fragilità che sembra stridere con la maschera di invulnerabilità che il critico d’arte ha indossato per decenni davanti alle telecamere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Come sta Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina rompe il silenzio: “Debilitato e spaventato”

Leggi anche: Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina a Verissimo: “Le foto parlano da sole, papà non sta bene”

Evelina Sgarbi, chi è la figlia di Vittorio Sgarbi e Barbara Hary: “Sua madre aveva un marito impotente e lei ha tratto vantaggio dal rapporto con me”Evelina Sgarbi, chi è la figlia di Vittorio Sgarbi e Barbara Hary: “Sua madre aveva un marito impotente e lei ha tratto vantaggio dal rapporto con...

Temi più discussi: La volta buona 2025/26 - Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina: Non voglio fare la guerra a mio padre - 02/04/2026 - Video; Evelina Sgarbi parla dei disturbi alimentari: Ero in ansia sul mangiare; Evelina Sgarbi, l'appello ad Achille Lauro: Vorrei conoscerlo. E la dedica a papà Vittorio; Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina attacca: La compagna di mio padre? Non è stato un grande amore ma oggi vuole sposarsi.

Come sta Vittorio Sgarbi, la figlia Evelina rompe il silenzio: Debilitato e spaventatoLe recenti rivelazioni trapelate attraverso le pagine del settimanale Chi hanno acceso un riflettore carico di preoccupazione sulla figura di Vittorio Sgarbi, ... thesocialpost.it

Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi lancia un appello al padre: Apri gli occhi | Cosa sta succedendoEvelina Sgarbi difende le sue scelte: il rapporto con il padre è complicato, ma l’affetto rimane. Ecco cos'ha raccontato a Chi. ilsussidiario.net

#GFVip: La partecipazione di #EvelinaSgarbi sarebbe saltata all'ultimo momento Secondo quanto riporta #GabrieleParpiglia nella sua newsletter la figlia di #VittorioSgarbi avrebbe dovuto entrare nella casa del GF, sembrava tutto fatto ma alla fine le sarebbe - facebook.com facebook