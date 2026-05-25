Vittoria per la ventinovenne Caterina Baccaglini contro due ex sindaci

Caterina Baccaglini è stata eletta sindaca di Castelbaldo con il 50% dei voti, ottenendo 416 preferenze con la lista “Linea Futura”. La candidata, di 29 anni, ha battuto due ex sindaci nelle elezioni comunali.

Caterina Baccaglini è la nuova sindaca (e prima) di Castelbaldo. Con la lista “Linea Futura” ha ottenuto 416 voti, pari al 50% esatto delle preferenze.Alle sue spalle Pietro Benamati, fermo a 310 voti (37,30%) e Claudio Pasqualin, che ha raccolto 105 preferenze, pari al 12,64%.Per il piccolo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La contesa di Avellino: due ex sindaci contro il campo largoA Avellino si torna alle urne dopo meno di due anni dalle ultime elezioni amministrative.

Tragedia a Ravazzone: moto contro auto, muore un ventinovenneUn giovane di 29 anni ha perso la vita giovedì 30 aprile in seguito a un incidente stradale avvenuto nei pressi di Ravazzone, vicino al ponte.