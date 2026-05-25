Vittoria per la ventinovenne Caterina Baccaglini contro due ex sindaci

Da padovaoggi.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Caterina Baccaglini è stata eletta sindaca di Castelbaldo con il 50% dei voti, ottenendo 416 preferenze con la lista “Linea Futura”. La candidata, di 29 anni, ha battuto due ex sindaci nelle elezioni comunali.

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Caterina Baccaglini è la nuova sindaca (e prima) di Castelbaldo. Con la lista “Linea Futura” ha ottenuto 416 voti, pari al 50% esatto delle preferenze.Alle sue spalle Pietro Benamati, fermo a 310 voti (37,30%) e Claudio Pasqualin, che ha raccolto 105 preferenze, pari al 12,64%.Per il piccolo. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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