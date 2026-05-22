La contesa di Avellino | due ex sindaci contro il campo largo

Notizia in breve

A Avellino si torna alle urne dopo meno di due anni dalle ultime elezioni amministrative. In corsa ci sono gli ex sindaci Gianluca Festa e Laura Nargi, entrambi impegnati in liste civiche. La ripresa delle consultazioni elettorali è stata annunciata a causa di una crisi politica locale, che ha portato alla decisione di indire nuove elezioni anticipate. La campagna elettorale si concentra sulla sfida tra i due ex primi cittadini, senza che siano ancora definiti i programmi ufficiali.