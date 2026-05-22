La contesa di Avellino | due ex sindaci contro il campo largo

Da ilmattino.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Avellino si torna alle urne dopo meno di due anni dalle ultime elezioni amministrative. In corsa ci sono gli ex sindaci Gianluca Festa e Laura Nargi, entrambi impegnati in liste civiche. La ripresa delle consultazioni elettorali è stata annunciata a causa di una crisi politica locale, che ha portato alla decisione di indire nuove elezioni anticipate. La campagna elettorale si concentra sulla sfida tra i due ex primi cittadini, senza che siano ancora definiti i programmi ufficiali.

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Avellino torna al voto anticipato dopo soli ventiquattro mesi dalle ultime amministrative. In campo gli ultimi due sindaci, Gianluca Festa e Laura Nargi, ancora in formazione civica ma con l'appoggio dei partiti del centrodestra, e il candidato del campo largo, Nello Pizza. Quindici liste, 472 candidati alla carica di consigliere comunale per una sfida che si preannuncia all'ultimo voto. Il profilo più “ingombrante” è certamente quello di Festa. Sindaco di Avellino dal 2019 al 2024, Festa è stato inserito dalla commissione parlamentare antimafia nella lista dei candidati cosiddetti “impresentabili” perché imputato nel processo... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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