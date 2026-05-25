LIVE Paolini-Yastremska Roland Garros 2026 in DIRETTA | dalle 11.00 l’esordio dell’azzurra
Alle 11.00 si è svolto l’esordio dell’azzurra Paolini contro Yastremska nel torneo di Roland Garros 2026. Contestualmente, è iniziato anche il match tra Berrettini e Fucsovics. La diretta è aggiornata in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-FUCSOVICS DEL ROLAND GARROS DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-PELLEGRINO DEL ROLAND GARROS (4° MATCH DALLE 11.00) 10:47 Quello che andremo a commentare sarà l’ottavo confronto diretto tra le due giocatrici con l’azzurra avanti finora 6-1. 10:42 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Paolini-Yastremska, incontro di primo turno del Roland Garros 2026. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo delle due giocatrici. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del Roland Garros 2026 tra Jasmine Paolini e l’ucraina Dayana Yastremska. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE PAOLINI - YASTREMSKA, FUCSOVICS - BERRETTINI PRIM
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