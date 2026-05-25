LIVE Paolini-Yastremska Roland Garros 2026 in DIRETTA | esordio tutt’altro che agevole
Durante il primo turno del Roland Garros 2026, Jasmine Paolini ha affrontato Dayana Yastremska. L’incontro si è svolto oggi e ha visto la giocatrice italiana iniziare con difficoltà, mentre l’avversaria ucraina ha mostrato una buona tenuta. La partita è ancora in corso e i dettagli sul risultato finale non sono stati comunicati. La sfida si sta disputando sul campo principale del torneo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno del Roland Garros 2026 tra Jasmine Paolini e l’ucraina Dayana Yastremska. Ottavo confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici con l’azzurra che conduce per 6-1. L’ultima sfida risale però al 2023 quando Jasmine si impose in tre parziali sulla terra rossa di Palermo. La vincente dell’incontro troverà al secondo turno una tra la britannica Raducano e l’argentina Sierra. Paolini, trentenne di Castelnuovo Garfagnana, si presenta allo Slam parigino dopo essere uscita dalla top ten del ranking internazionale. Momento difficile per la toscana, uscita di scena al terzo turno sia a Madrid che in quel di Roma dove difendeva il titolo conquistato nel 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it
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