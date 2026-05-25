LIVE Paolini-Yastremska Roland Garros 2026 in DIRETTA | esordio tutt’altro che agevole

Notizia in breve

Durante il primo turno del Roland Garros 2026, Jasmine Paolini ha affrontato Dayana Yastremska. L’incontro si è svolto oggi e ha visto la giocatrice italiana iniziare con difficoltà, mentre l’avversaria ucraina ha mostrato una buona tenuta. La partita è ancora in corso e i dettagli sul risultato finale non sono stati comunicati. La sfida si sta disputando sul campo principale del torneo.