Diversi club di Serie B hanno acquistato giovani provenienti dal settore giovanile di Vis, pagando somme considerevoli nelle ultime sessioni di mercato. Questi trasferimenti rappresentano una fonte di entrate per il vivaio biancorosso e potrebbero continuare anche nel prossimo mercato estivo. La strategia di valorizzazione dei giovani si conferma come una risorsa significativa per il club. Finora, le operazioni si sono concentrate su acquisti di giocatori provenienti dal settore giovanile.

Una miniera d’oro da cui poter attingere anche nel prossimo mercato estivo. Diversi club di Serie B in queste ultime sessioni di mercato hanno fatto compere dal settore giovanile vissino pagando i giovani biancorossi a peso d’oro. In questo modo per il club di Bosco tante plusvalenze, utili a finanziare il mercato della prima squadra. È successo un anno fa con il difensore classe 2011 Brando Cela, passato all’Empoli dopo una stagione da protagonista e con la fascia da capitano alla Vis Under 14; è successo quattro mesi fa con Maxim Schirliu, centravanti 2008 passato al Palermo. Un interesse da parte di tanti club appartenenti a categorie superiori che testimonia l’esponenziale crescita del settore giovanile vissino in questi ultimi mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vis: la forza del vivaio. E per il V-Park ci siamo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chi è il marito di Ramona Badescu, l’avvocato Narcis Godeanu: “Ci siamo incontrati per caso, poi ci siamo rivisti dopo anni e non ci siamo più lasciati”Ramona Badescu, nota attrice e showgirl, ha una famiglia con origini benestanti e ha studiato Economia e Commercio, seguendo le indicazioni dei...

Vis: l’ultimo atto di Stellone è a tavola. In 55 al V-Park per chiudere la stagioneL’esperienza di Roberto Stellone alla guida della Vis si è conclusa con un pranzo al V-Park, a cui hanno partecipato 55 persone.

Temi più discussi: L’homo augmentatus? Non sarà per forza meno umano. E il futuro non è apocalittico; Partnership strategica tra Gias e Vis per crescere nel mercato dei surgelati; Vis Artena calcio, il vice presidente Genovesi: Traguardo maggiore aver riportato la gente al campo; Finale Nazionale Kellogg’s U17 Ecc, volano ai Quarti Ferrara, Ancona, Jesi e Brindisi.

Tradizione e innovazione non si escludono, si completano. Maria Adele Casillo, Co-founder e Sales Manager della struttura, è chiara su questo: il team resta il punto di diamante, il vero punto di forza di tutta l'offerta. Intervistata al BTM. #FondItalia #Econo x.com

Vis Pesaro-Entella, la sfida del Benelli promette emozioniPESARO - Stupire anche oggi. Ecco l'obiettivo della Vis chiamata a confermarsi nelle zone altissime della classifica ospitando la capolista Entella. Ambiente su di giri, tante motivazioni da una parte ... corriereadriatico.it

Vis Pesaro, quarta forza del Girone B. Bosco: Dobbiamo meritarci di continuare a sognareDopo la salvezza ottenuta in extremis lo scorso anno la Vis Pesaro in questa stagione si è scoperta essere una delle top del Girone B di Serie C. Con tre punti di distacco dal secondo posto e a pari ... tuttomercatoweb.com