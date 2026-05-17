L’esperienza di Roberto Stellone alla guida della Vis si è conclusa con un pranzo al V-Park, a cui hanno partecipato 55 persone. L’evento ha segnato la fine della stagione per il tecnico, che ha condiviso momenti di convivialità con lo staff e i giocatori. La giornata è stata caratterizzata da musica e allegria, senza interventi ufficiali o dichiarazioni pubbliche. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo al futuro di Stellone o alla prossima stagione.

Si è conclusa a suon di musica e sorrisi l’avventura di Roberto Stellone alla Vis. Il tecnico è tornato in città una settimana dopo l’ultima volta per godersi con tutti coloro che lo hanno accompagnato nei circa ottocento giorni a Pesaro la cena di fine stagione al Vistró, il bistrot all’interno del V Park. Cinquantacinque i presenti nella serata di venerdì tra dirigenza, giocatori, staff e magazzinieri. Tra loro oltre al presidente Mauro Bosco anche Andrea Gennari, storico vice allenatore di Stellone che ne erediterà il posto da capotecnico alla Vis. Al V Park già in quest’ultima settimana Gennari, insieme al suo nuovo vice allenatore Joel Obi, ha iniziato a porre le basi per il futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vis: l’ultimo atto di Stellone è a tavola. In 55 al V-Park per chiudere la stagione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

La Vis a caccia del settimo posto. Stellone: "Noi appagati? Non credo"Doveva essere, l’ultima di stagione regolare, la giornata del ritorno al pieno organico, o quasi.

Leggi anche: Vis, voglia di impresa a Ravenna. Stellone innesca Machin: "Decisivo"

Vis: l’ultimo atto di Stellone è a tavola. In 55 al V-Park per chiudere la stagioneCena per l’abbraccio collettivo all’allenatore che lascia Pesaro dopo circa 800 giorni. E Gennari, suo ormai ex vice, è già al timone ... ilrestodelcarlino.it

Ultimo combattimento impossibile da vincere a causa delle azioni di un PC. Come gestiresti la cosa? reddit

Real Vis Artena, caccia al Double: il sogno di un'annata perfettaI campioni del girone E tornano in campo per la finale di Coppa Lazio. La carica di mister Sarnino e il rispetto per un avversario di altissimo livello ... gazzettaregionale.it