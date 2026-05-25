Virus Bundibugyo Ebola scatta l' allerta per due persone a Milano | pazienti ricoverati al Sacco

Da milanotoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due persone, arrivate dall'Uganda, sono state ricoverate e messe in isolamento all’ospedale Luigi Sacco di Milano. Sono state portate in pronto soccorso nelle ultime ore. I pazienti sono stati sottoposti ai test per il virus Bundibugyo, un ceppo di Ebola. Le autorità sanitarie monitorano la situazione e stanno seguendo le procedure previste per questo tipo di emergenza.

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Due persone rientrate nelle scorse ore dall'Uganda sono state ricoverate d’urgenza e isolate all'ospedale Luigi Sacco di Milano. I pazienti, che presentano una forte sintomatologia febbrile, sono sottoposti ad accertamenti clinici per verificare il possibile contagio da virus Bundibugyo (Bvc), un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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