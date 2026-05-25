Violenze e vessazioni all’ex compagna | 38enne arrestato e portato in carcere

Da agrigentonotizie.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 38 anni è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di aver ripetutamente picchiato e insultato l’ex convivente. I carabinieri della stazione locale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa nei suoi confronti. L’indagine ha accertato episodi di violenza verbale e fisica ai danni della donna, che si sono verificati nel corso della relazione.

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Avrebbe sottoposto l’ex convivente a ripetuti episodi di violenza verbale e fisica. Con questa accusa i carabinieri della stazione di Canicattì hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 38enne del posto, indagato per maltrattamenti in famiglia.Il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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