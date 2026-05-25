Violenze e vessazioni all’ex compagna | 38enne arrestato e portato in carcere

Un uomo di 38 anni è stato arrestato e portato in carcere con l’accusa di aver ripetutamente picchiato e insultato l’ex convivente. I carabinieri della stazione locale hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa nei suoi confronti. L’indagine ha accertato episodi di violenza verbale e fisica ai danni della donna, che si sono verificati nel corso della relazione.

Avrebbe sottoposto l’ex convivente a ripetuti episodi di violenza verbale e fisica. Con questa accusa i carabinieri della stazione di Canicattì hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 38enne del posto, indagato per maltrattamenti in famiglia.Il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Violenze, abusi e pressioni psicologiche verso l’ex compagna: ora è in carcere

"Maltrattamenti all'ex compagna, resistenza e minacce a pubblico ufficiale": 50enne portato in carcereUn uomo di 50 anni è stato portato in carcere dopo una condanna a quattro anni, sei mesi e ventotto giorni di reclusione.

Temi più discussi: Vent’anni di botte e minacce a moglie e figlia: allontanato da casa; Vessazioni e violenze sulla moglie: scatta il carcere per un uomo nel Crotonese; AFRICA/CONGO RD - Povertà e violenza affliggono la Provincia Ecclesiastica di Kinshasa, affermano i Vescovi; Anni di violenze, minacce ed estorsioni nei confronti della madre: arrestato il figlio 27enne.

Arrestato l’ex marito di Paola, la donna di #Giugliano che è stata per anni vittima di violenze e vessazioni da da parte dell’ex coniuge. Paola aveva girato al parlamentare Francesco Emilio Borrelli un video che documentava il tentativo dell’uomo di introdursi n x.com

Violenze, abusi e molestie sessuali: le torture di Israele nei confronti degli attivisti della FlotillaViolenze, umiliazioni, abusi, molestie sessuali e vessazioni. È il resoconto del team legale dell'ong Adalah dopo aver fornito assistenza ai membri della Flotilla nel porto di Ashdod. Gli attivisti, b ... fanpage.it

Molestie sessuali, violenze e taser: le denunce dei membri della Flotilla dopo il video di Ben GvirIl team legale dell'ong Adalah, che ha fornito assistenza agli attivisti fermati da Israele, ha raccolto decine di testimonianze: Abusi fisici, umiliazioni e gravi ferite, ci sono persone finite in o ... today.it