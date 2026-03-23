Violenze abusi e pressioni psicologiche verso l’ex compagna | ora è in carcere

Del caso si sono occupati i carabinieri di Merano che, ricevuta la segnalazione da parte della donna, hanno avviato le dovute indagini per approfondire l’entità e la gravità delle violenze subite. Nei primi giorni di marzo l’uomo è stato condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia a sedici mesi di reclusione. Per questo motivo le forze dell’ordine lo hanno arrestato e condotto alla casa circondariale di Bolzano. TrentoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Una volta all’interno, l’aggressione sarebbe degenerata: calci, pugni e colpi sferrati anche con oggetti, tra cui un bastone e un seghetto. Il 34enne sarebbe stato inoltre costretto a subire violenze sessuali facebook

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