Maltrattamenti all' ex compagna resistenza e minacce a pubblico ufficiale | 50enne portato in carcere
Un uomo di 50 anni è stato portato in carcere dopo una condanna a quattro anni, sei mesi e ventotto giorni di reclusione. La sentenza riguarda episodi di maltrattamenti in famiglia, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L'uomo, originario di una località del Sud Italia, dovrà scontare la pena stabilita dal tribunale. La vicenda si è conclusa con l'esecuzione della misura restrittiva, che ha portato all'arresto e al trasferimento in carcere del condannato.
Deve scontare 4 anni, 6 mesi e 28 giorni. E' per maltrattamenti in famiglia, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale che il canicattinese cinquantenne è stato condannato. I poliziotti del commissariato cittadino lo hanno arrestato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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