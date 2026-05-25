Violenza di genere Nika Komadina canta la fuga da un amore diventato terrore

Una donna ha scritto una canzone che parla di fuga da un rapporto diventato violento e oppressivo. Nel brano, descrive come cerca di ricostruire la propria identità e tornare a vivere dopo aver subito abusi. La musica esprime il desiderio di liberarsi dalla paura e di ritrovare la propria dignità. La canzone evidenzia il tema della violenza di genere e della lotta per l’autonomia personale.

«Raccogliendo quel che resta della sola volontà di tornare donna viva, con la propria dignità.» Una donna fugge da un amore trasfigurato in terrore, raccoglie quel che rimane di sé e prova a tornare viva. Non vincente, non invincibile. Viva. Con la propria dignità ancora addosso, anche quando. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Violenza di genere: dalla Croazia all’Italia, la dottoressa e artista Nika Komadina canta la fuga da un amore diventato terroreUna donna ha lasciato un rapporto che si era trasformato in violenza e terrore, cercando di recuperare la propria dignità e sopravvivere.

Nika Komadina pubblica “Donna Viva”: una canzone contro la violenza sulle donne tra dignità, libertà e rinascitaNika Komadina ha pubblicato il brano “Donna Viva”, una canzone che affronta il tema della violenza sulle donne.

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